群馬県安中市の碓氷峠を自転車で駆け抜けるヒルクライムが開かれ、４５０人あまりの選手たちが紅葉の中を自転車で疾走しました。 今年で２回目となる碓氷峠メープルヒルクライムは安中市松井田町原地区をスタートし、旧国道１８号の長野県境頂上を目指す全長１３．０９キロの自転車レースです。 このヒルクライムは平均勾配が３．８％と比較的緩いため、初心者でも登りやすく、ミニベロと呼ばれる小型自転車部