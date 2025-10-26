◆九州地区高校野球1回戦杵築0―7九州国際大付（7回コールド）（26日、SOKKENスタジアム）九州国際大付の「スーパー1年生」が看板どおりの実力を見せつけた。左腕の岩見輝晟が先発し、6回を投げて1安打無失点11奪三振の好投で秋の九州大会では2021年以来となる勝利を決めた。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆初めての九州大会のマウンドも緊張などなく、初回からとばした。最初の