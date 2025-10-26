◇SMBC日本シリーズ2025第2戦阪神―ソフトバンク（2025年10月26日みずほペイペイD）「SMBC日本シリーズ2025」第2戦のソフトバンク―阪神戦が26日に行われ、阪神先発のジョン・デュプランティエ投手（31）が初回から猛打を浴びた。初回、立ち上がりを攻められ、柳田、周東に連打を許して、無死一、二塁の危機。ここで3番・柳町がバントの構えから引いたことで、二塁走者の柳田が飛び出して挟殺に持ち込み、1死を奪った