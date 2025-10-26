10月24日、新潟市中央区の北越高校で行われた『拉致問題啓発セミナー』。拉致被害者の曽我ひとみさんがいまだ帰国を果たせていない母・ミヨシさんへの思いを語りました。【曽我ひとみさん】「母を含む拉致被害者の救出のため、この先のたったの一日も待てないと訴え続けてきた」親子の再会に焦りがにじむ中、23日、高市首相と就任後初めて面会した曽我さん。【曽我ひとみさん】「（母は今）自分のことが自分できるのだろうか