【その他の画像・動画等を元記事で観る】メディアミックスプロジェクト『IDOLY PRIDE』が2026年2月〜3月に開催予定のZepp LIVEのタイトルと出演者が本日の公式生配信番組で解禁された。タイトルは「LAWSON presents IDOLY PRIDE Zepp LIVE」。大阪公演は「sunny wings」と題され、サニーピース・TRINITYAiLEの2組が出演し明るくエネルギッシュなパフォーマンスと、圧巻の歌唱で会場を包み込む。対する東京公演は「moon lily」と題