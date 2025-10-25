【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの衣更真緒「I believe “My Confidence”」の配信がスタートした。成長した真緒の信念、強さを見せる爽やかな楽曲に乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-衣更真緒 (CV：梶 裕貴)「I believe “My Confidence”」配信リンクはこち