25日夜遅く、福岡県苅田町で、知り合ったばかりの男性の首を果物ナイフで刺し殺害しようとしたとして、46歳の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、自称・苅田町の派遣社員藤木慎吾容疑者（46）です。警察によりますと、藤木容疑者は昨夜11時45分ごろ、苅田町京町の道路上で、男性の首を持っていた刃渡りおよそ8センチの果物ナイフで突き刺し、殺害しようとした疑いです。刺されたのは行橋市の48歳の会社員の男性