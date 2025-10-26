日本スケート連盟は２６日、年内に実施されるスピードスケートのＷ杯前半４戦の代表を発表し、女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）は１５００メートルなど計６種目で選出された。他では吉田雪乃（寿広）、堀川桃香（富士急）らがメンバー入りした。男子は４月に沖縄・石垣島での合宿中に交通事故に遭い、顔面骨折などの大けがを負った新濱立也（高崎健康福祉大職）、森重航（オカモトグループ）、村上