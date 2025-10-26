◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・柳田悠岐に手痛いミスが出た。０―１の初回先頭で左前打を放つと、続く周東が右前打で無死一、二塁の好機をつくった。同点のチャンスで続く柳町が初球にバントの構えをしたが、見送る形となり、ここで二塁走者の柳田が飛び出し、二、三塁間で挟まれて盗塁死となった。