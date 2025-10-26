ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」優勝戦が行われ、末永和也がインから逃げ切り1着。SG初の優勝戦進出で初優勝を飾った。▼茅原悠紀（2着）回していって、展示は回り過ぎだと思った。ただ、多分、足は良かった。勝てなかったけど、2着で、無事故で終われたので良かった。▼渡辺浩司（4着）仕上がりは凄く良かった。着に絡めなくて残念だったけど、いい経験になりました。▼赤岩善生（5着）ベストな足で臨