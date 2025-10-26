歌手の郷ひろみが、きょう26日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）に登場する。前回に続く後編となる。【動画】『情熱大陸』郷ひろみ後編の予告郷は10月18日、70歳を迎えた。その特別な日に、日本武道館でコンサートを開催する。「70歳になるから、70曲を歌ってみようかな……」。1公演3時間、35曲を2日連続で歌うという前代未聞の挑戦となる。さらに、多忙の中で「70歳になる前に、やっておきたいことがある」と言う