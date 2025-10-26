国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に物資を届ける新型無人補給船「ＨＴＶ―Ｘ」１号機が２６日午前９時頃、鹿児島県の種子島宇宙センターから主力ロケット「Ｈ３」７号機で打ち上げられた。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）によると、約１４分後に切り離され、打ち上げは成功した。Ｈ３の打ち上げ成功は５回連続となった。ＨＴＶ―Ｘは高度約２００〜３００キロの軌道に投入され、地球を周回しながら高度約４００キロまで上昇す