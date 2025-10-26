フランス・パリのルーブル美術館で宝飾品9点が奪われた事件で、容疑者2人が逮捕されました。【映像】「犯行の瞬間」とされる映像パリのルーブル美術館で10月19日、皇帝ナポレオンのコレクションなどの宝飾品9点が奪われた事件で、地元の検察当局は25日夜に複数人を逮捕したと発表しました。複数のフランスメディアによりますと逮捕された容疑者は2人で、うち1人はパリ近郊のシャルル・ド・ゴール空港で、北アフリカのアルジ