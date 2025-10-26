ママになっても人気と実力が衰えない美人女子レスラーが、この時期らしいハイクオリティなコスプレショットを公開。その圧倒的ビジュアルに賞賛のコメントが寄せられている。【画像】“年齢不詳”美女レスラー、ガチすぎる「ゴスロリ」コスプレWWE女子スーパースターのアレクサ・ブリスが自身のインスタグラムを更新。来るハロウィンに向けて“ガチすぎる”コスプレショットを披露した。もともとゴスロリ風のビジュアルにツ