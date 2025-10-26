Image: nanaladesign こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。収納力はあっても分厚い長財布、薄いけれどお札を折る必要があるコンパクト財布…。どちらも少し物足りません。もし、そんな常識を心地よく裏切ってくれる財布があるとしたら？今回ご紹介する「HORIZON」は、収納力とスリムさという、相反する要素を両立させた、新しい発想の長財布です。