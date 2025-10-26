2026年2月の県知事選挙に、現職の村岡嗣政さんが4選を目指して立候補することを正式に表明しました。（村岡嗣政氏）「これまでの取り組みの実績をさらに伸ばしていく、今までに出来上がってきた色々なネットワークなどをフルに生かしながら難局をなんとか乗り越えていく。あらゆる施策を推進して山口県をより高いステージへと押し上げていく、その強い決意で臨んでまいる」村岡嗣政さんは宇部市出身の52歳。総務官僚を