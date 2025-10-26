プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは25日と26日、アウェーで富山グラウジーズと対戦しました。 リーグ戦6連勝で勢いに乗る白のユニフォームのヴェルカ。 25日のGAME1は、第1クオーターに2点のリードを許しますが、第2クオーターにブラントリーのダンクで逆転。 敵地・富山出身の馬場のレイアップなどでリードを広げ、前半を折