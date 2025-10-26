任期満了に伴う奄美大島の龍郷町長選挙は投票が終わり、午後9時ごろには当落が判明する見通しです。龍郷町長選挙に立候補しているのは届け出順に現職で3期目を目指す竹田泰典さん（73）と新人で不動産仲介業代表の樋脇昭和さん（67）のいずれも無所属の2人です。午後6時まで町内の10か所で投票が行われました。午後4時現在の投票率は期日前投票を含めて、65.63％となっています。午後7時半から龍郷町生涯学習センター