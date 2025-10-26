レッドブル・ジャパンは、冬季限定フレーバー「レッドブル・エナジードリンク ウィンターエディション」を、2025年10月28日に全国のコンビニエンスストアおよびスーパーマーケットなどで発売する。甘酸っぱい冬のりんごをイメージ芳醇な甘さの中にさわやかな酸味が広がる、甘酸っぱい冬のりんごをイメージした味わいが特長で、アップル味を日本で発売するのは同社では初だという。既発の同社製品と同様、カフェインやアルギニン、