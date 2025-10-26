◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ立命大27―10関大（2025年10月26日わかさスタジアム京都）走るだけのスーパーランナーではない。立命大RB蓑部雄望（3年）が「意外性」のプレーで勝利へ導いた。10―10で迎えた第2Q終了間際。QB竹田剛（4年）のスクリーンパスをWRよろしくキャッチし、そのまま体を預けるように後ろ向きでエンドゾーンへ。レシーブで記録したTDが後半へ向かうチームに勢いを与えた。「実はパ