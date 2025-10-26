9月に自宅が火災に遭ったタレントの林家ペーが25日配信のABEMA「NOMAKE」に出演。妻のパー子に認知症のような症状が見られることを明かした。自宅火災にショックを受けていたというパー子。火災直後は夫婦別行動で、ペーはパー子が近くの親戚の家にいると思っていたが、「赤羽警察に保護されていた」ことを明かした。「パー子は（自身が）保護されている意識もなくて、“え?どうして来たの”って。火事の後遺症」と続けた。