今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が26日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。初対面したタレントの姿に驚きの声をあげる場面があった。中日の今季最終戦翌日、つまり引退翌日に収録されたという初仕事。日本ハム時代の後輩で、2022年限りで先に引退した杉谷拳士氏（34）とともにゲストに招かれた。番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）から花束を贈られ、日本