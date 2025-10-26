“質の良いもの、高機能のものに惜しまずお金を使うことが、のちのち高コスパにつながる”という観点から、家電のプロが選んだ「価格以上の逸品」な美容・健康家電を紹介！ 【私たちが解説します！】■家電女優・奈津子さん芸能界イチ家電に詳しい女優。大量の家電に囲まれながら四歳の息子を育児中。Instagram @natsuko_kaden■家電ライター・平島憲一郎さん生活家電の紹介・お試し記事をおもに執筆。調理家電から掃除機、