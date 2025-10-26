国境紛争をめぐり対立するタイとカンボジアの和平調印式が行われ、同席したアメリカのトランプ大統領は、「何百万人もの命を救った」などと自身の功績をアピールしました。タイとカンボジアの和平調印式は、26日から始まったASEAN関連首脳会議に合わせてトランプ大統領の立ち会いのもと行われました。タイとカンボジアは、国境地帯の領有権をめぐって軍事衝突しましたが、トランプ大統領が仲介する形で停戦合意に至りました。トラ