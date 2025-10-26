警察官を装う手口で現金をだまし取った疑いで、中国籍の男が逮捕されました。グループの拠点からは現金1億6300万円が押収されたということです。呉衍曦容疑者（38）は8月、仲間らと共謀し、警察官を装ったうその電話をかけ70代男性から現金500万円をだまし取った疑いが持たれています。詐欺の「受け子」が警察に相談したことで事件が発覚し、警視庁が拠点とみられるビルを家宅捜索したところ、呉容疑者がその場にいて所有物のリュ