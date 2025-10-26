お笑いコンビ、マイスイートメモリーズ（トランスフォーム福田＝36、花谷豊＝43）が26日、大阪市のNHK大阪ホールで行われた「令和7年度NHK新人お笑い大賞」の大賞を受賞した。本戦の1回戦では、脚立を使ったロマンスのコントを披露。不利とされる出番1番目も爆笑をさらった。生姜猫との決勝では、夜道で絡まれるコントで勝負。審査員7人中4票を獲得し、結成9年目で初の賞レースを制した。福田は生姜猫が勝ち残ってくることが「イヤ