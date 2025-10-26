◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神・佐藤輝明内野手が先制打を放った。１死二、三塁の好機からで上沢のカーブを捉え、右前に運んだ。２５日の第１戦では決勝打を放った４番が、２戦連続の打点をマーク。この日も己の仕事を全うした。