◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)阪神が初回に1点を先制しました。前日25日の日本シリーズ初戦に逆転勝利した阪神。第2戦ではソフトバンク先発の上沢直之投手と対戦します。先頭の近本光司選手はセカンドゴロに倒れますが、2番・中野拓夢選手が詰まりながらもしぶとくはじき返し、センターへのヒットで出塁。続く3番・森下翔太選手もショート強襲の2塁打を放ち、1アウト2、3塁のチャンス