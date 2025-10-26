【クアラルンプール＝佐藤友紀】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議が２６日、マレーシアの首都クアラルンプールで始まり、東ティモールの正式加盟が承認された。新たな国の加盟は１９９９年のカンボジア以来。１９６７年に５か国で発足したＡＳＥＡＮは１１か国体制となった。式典で議長国マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は「東ティモールの加盟はＡＳＥＡＮの展望に新たな意義を与える」と強調。東ティモー