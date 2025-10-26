滋賀県彦根市で軽自動車が電柱に衝突する事故があり、車に乗っていた高校生と大学生の女性2人が死亡しました。車を運転していた男性は、ろっ骨を折る重傷です。事故があったのは、滋賀県彦根市堀町の市道で、26日午前7時ごろ、「電柱に車がぶつかっている、男の人と女の人がケガをしている」と110番通報がありました。警察によりますと、20歳の男性が運転する軽自動車が対向車線にはみ出し、電柱に衝突したということです。この事