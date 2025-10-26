新日本プロレス２６日新潟・魚沼大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ｂブロック公式戦で、石森太二（４２）、ロビー・エックス（３０）組が、タイガーマスク、ＹＡＭＡＴＯ（４４＝ドラゴンゲート）組から２勝目をあげた。初戦（２３日、後楽園）を白星で飾ったものの、２戦目（２４日、後楽園）は石森が体調不良により欠場したため不戦敗に。石森はこの日の大会から復帰となり、仕切り直しの公式戦に臨んだ。