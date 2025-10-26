新日本プロレス２６日新潟・魚沼大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ｂブロック公式戦で、金丸義信（４９）、ディック東郷（５６）組がエル・デスペラード、ＫＵＵＫＡＩ組から初勝利をあげた。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー」が誇る職人タッグが存在感を見せつけた。デスペラードの左ヒザに集中砲火を浴びせた２人は、ＫＵＵＫＡＩを孤立させて勝負に出る。ＫＵＵＫＡＩのトぺ・スイシーダで分断される