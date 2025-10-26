メ～テレ（名古屋テレビ） 世界遺産の岐阜県白川村で、白川郷の晩秋の風物詩、合掌集落を火災から守る放水銃の一斉点検が行われました。 午前8時、サイレンの合図とともに一斉に水があがると、世界遺産の荻町合掌集落は水のカーテンに包まれました。 放水銃の点検は火を使うことが多くなる冬を前に、万が一の火災に備え毎年行われています。 村内およそ60カ所の放水銃から吹き上がった水は高さ10mを超え、ア&