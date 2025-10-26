【新華社クアラルンプール10月26日】中国商務部の李成鋼（り・せいこう）国際貿易交渉代表兼副部長は26日、中米両国の経済・貿易交渉を担当するチームが、双方が関心を寄せる問題について深く、率直的な議論と交流を行ったと明らかにした。