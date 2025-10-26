北海道では明け方にかけて激しい雨の降る所があるでしょう。低い土地の浸水などにご注意ください。山陰から北の日本海側は寒気の影響で日中も雨が降りやすいでしょう。北陸や北日本では落雷や、突風、ひょうにも注意が必要です。夜になると北海道では雪に変わる所が多くなりそうです。太平洋側は晴れる所が多いでしょう。あすの気温です。朝の気温は西日本を中心にけさより低くなりますが、この時季としては高い見込みです。関東か