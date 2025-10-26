老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、年金の支給開始時期について説明します。Q：1968年12月生まれです。65歳までに年金保険料を40年間支払うと、年金はいつからもらえますか？「1968年12月生まれの56歳です