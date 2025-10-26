座った状態では隣にあった顔が…元メジャーリーガーが夫婦2ショットを紹介し?身長差?に驚きの声があがっている。話題の写真をインスタグラムで公開したのは、米大リーグのマリナーズや近鉄､楽天、巨人でプレーした岩隈久志さん。チャリティイベントに妻のまどかさんと参加した際の2ショットを紹介した。募金箱を手にした夫婦が笑顔を見せ、現役時代には190センチと公表されていた高身長の岩隈さんに比べると、小さく見えるま