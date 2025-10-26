◆九州地区高校野球1回戦九州国際大付7―0杵築（7回コールド）（26日、SOKKENスタジアム宮崎）九州国際大付の1年生左腕岩見輝晟が先発し、6回を1安打無失点11奪三振の好投でチームを8強に導いた。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆初回に「思い切り投げた」と自己最速を更新する144キロをマーク。2回以降はテンポのいい投球で安打を許さなかった。「スライダーで三振を取れたが、