Jリーグは10月26日、J２第34節の８試合を各地で開催した。今節を終えて残り４試合。最終盤でも優勝争い、昇格争いの行方はまだまだ分からない状況だ。２位の水戸は、齋藤俊輔のゴールで札幌を１−０で撃破。25日に勝点１差で首位の長崎が引き分けたため、再び１位に浮上した。３位の千葉と５位の大宮はともに厳しいドロー。また４位の徳島はいわきに０−１で敗れ、６位の鳥栖も仙台に２−３で敗戦に。この結果、１位から昇