明治安田J2リーグ第34節は10月26日、全国各地で計8試合が行われ、8位ジュビロ磐田はアウェーで最下位愛媛FCと対戦し、3-1で勝ちました。 前節、徳島相手に大敗を喫した磐田は、FWブラウンノア賢信の移籍後初ゴールなど3得点を挙げ、J1プレーオフ圏に食らいつくリーグ戦2試合ぶりの勝利となりました。 【明治安田J2リーグ第34節＝ニンジニアスタジアム:5,001人】 ジュビロ磐田3(1-0、2-1)1