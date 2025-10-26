前橋競輪場のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」決勝戦が行われ、嘉永泰斗G1初優勝を果たし、優勝賞金4390万円を獲得した。初タイトルが期待された犬伏湧也（30＝徳島）は7着に終わった。実質先行1車の構成だったが、巻き返せず後方不発となった。「自分の行けるところからと思っていた。（清水）裕友さんに付いていきながら、もうひと段階上げていこうと思っていたけど、裕友さんが行きかけてやめたところ