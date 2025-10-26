鹿児島県・奄美大島で開かれた、渡り鳥「サシバ」の生息環境を守るための国際サミット＝26日午前絶滅危惧種でタカ科の渡り鳥、サシバの生息環境を守るための国際サミットが25、26の両日、国内最大の越冬地とされる鹿児島県・奄美大島で開かれた。繁殖地、渡りの中継地、越冬地の自治体代表や野生動物研究者らが集い、国境を越え連携して生息地の生物多様性保全に取り組むとする宣言を採択した。サシバは体長約50センチ。日本の