優勝から一夜明け、取材に応じる佐藤駿＝26日、重慶（共同）【重慶共同】フィギュアスケート男子の佐藤駿（エームサービス・明大）が26日、グランプリ（GP）シリーズ第2戦、中国杯の優勝から一夜明けた重慶で「うれしい気持ちが込み上げてきた」と喜びを語った。ミラノ・コルティナ冬季五輪の代表争いで一歩リード。「昨季よりも質の高いジャンプが跳べている」と強化の成果を実感した。右足首の故障で痛み止めを服用しながら