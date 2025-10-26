天皇陛下と長女愛子さまは２６日、皇居の宮内庁楽部で、秋季雅楽演奏会を鑑賞された。日本最古の歌舞とされる「久米舞（くめまい）」など４曲が披露され、お二人は勇壮な舞に拍手を送られた。久米舞は２０１９年の大嘗祭（だいじょうさい）の関連儀式でも披露された。案内役によると、終了後、陛下は「素晴らしかったです」、愛子さまは「久米舞は初めてです」とそれぞれ話されたという。