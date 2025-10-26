秋元康総合プロデュースによる女性アイドルグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮが２５日、初の海外公演となる香港でのライブを開催した。香港在住のファンの熱意によって実現。公演はフェスの出演とミニワンマンの２回行われ、堂々としたパフォーマンスを披露、確かな爪痕を残して香港のファンにアピールした。２２日に約１年ぶりとなる２ｎｄミニアルバム「Ｃｏｒｂｅｒｏｆｍｙｈｅａｒｔ」をリリース。アルバム