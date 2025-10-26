◇スピードスケート全日本距離別選手権最終日（２６日、長野・エムウェーブ）女子１５００メートルで、五輪２大会連続メダルの佐藤綾乃（ＡＮＡ）が、同大会で自身最速となる１分５５秒９７で２位に入った。第一人者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）に０秒１２差に肉薄する好レースで復調気配を示した。高木と同走。最初の３００メートルを２５秒４７で入るとスピードに乗った。テンポのいい走りでスムーズに加速して前