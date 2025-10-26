大阪府の吉村洋文知事が、名物キャラクターとの２ショットを披露した。２６日までにインスタグラムに「耳…。」とだけつづった吉村氏。ＡＢＣテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」のキャラクター「おきたくん」との２ショットを披露したが、大きく横に広がったおきたくんの耳が吉村氏に刺さったような状態に。吉村氏もなんとも言えない表情を浮かべている。この投稿にファンからは「ふんわり刺さってますね」「突き刺さ