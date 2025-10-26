任期満了に伴う、奄美大島・龍郷町長選挙は26日、投票が行われています。 龍郷町長選挙に立候補しているのは、 現職で3期目を目指す竹田泰典さん(73)と、 新人で不動産業の樋脇昭和さん(67)の2人で、 いずれも無所属です。 選挙では、中学校の統合や、保健福祉センターの改修の是非などが争点となっています。午後4時時点の投票率は65.63%です。 また、期日前投票の投票率は30.9%で、8年前を30ポイント下回りました