塾や学校の教師が指導技術を競う模擬授業大会が26日、名古屋市東区で開かれました。学習塾大手の「野田塾」が大会を主催し、全国10府県から40人が出場し、1分15分間の持ち時間で模擬授業を行いました。出場者は「生徒をひきつける表現ができているか」「板書は読みやすいか」など、6つのポイントで審査され、工夫を凝らした熱のこもった授業を披露していました。