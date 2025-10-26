山形県内の最新ガソリン価格は、レギュラー1リットルあたりの平均小売価格が181.1円で、3週連続の値下がりとなりました。資源エネルギー庁が公表した10月20日時点の山形県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり181.1円で、前の週より0.2円値下がりしました。これで3週連続の値下がりです。一方、全国平均より6.6円高く全国で6番目の高値となっています。ハイオクは、192.1円と前の週より0.2